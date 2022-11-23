Demirbağ: Ulusların yegane kurtarıcısı öğretmenlerdir

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Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ yaptığı yazılı açıklama ile “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”dedi.

Cehaletin karşısında öğretmenlerin sonsuz bir aydınlık olduğunu vurgulayan Demirbağ şunları söyledi: Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk de; “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir, Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır, Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin de düşmanı öğretmendir.” sözleriyle öğretmenin önemine vurgu yapmıştır.

ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

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Atatürk’ün öğretmenleri toplumun saygın kişileri olarak görmesi ve büyük değer vermesi boşuna değildir diyen Demirbağ sözlerine şöyle devam etti: Cumhuriyetin temelleri atılırken yaşanan süreçte, onlar sayesinde demokratik, çağdaş ve laik bir toplum yaratılmıştır. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da ülkemizi daha aydın bir geleceğe kavuşturmak için idealist, laik, Atatürkçü öğretmenlere ve onların yetiştirdiği kuşaklara önemli görevler düşmektedir.

Toplumumuzun yeni nesillerini en iyi şekilde yetiştirerek, daha aydınlık ve daha güzel bir gelecek kurmada büyük rol üstlenen ve Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkelerden ödün vermeden görevini ifa eden öğretmenlerimizin özel bir günü olan , “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.