Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla yaralandı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde C.Z. (60), demir yolunun karşısına geçmeye çalışırken, rayda trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesinde Adli Tıp Kurumu arkasından geçen demir yolunda meydana geldi. Raydan karşıya geçmeye çalışan C.Z.’ye, Kurtalan- Ankara seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle C.Z., taşlı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Makinist, treni durdururken, C.Z. ise sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan C.Z.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis ekiplerinin incelemesinin ardından tren, seferine devam etti. (DHA)

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