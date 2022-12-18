Demir korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu (2)

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‘HİÇBİRİNİZE HAKKIM HELAL DEĞİL’

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde demir korkulukta ipe bağlı cesedi bulunan kişinin Mehmet T. (24) olduğu belirlendi. İntihar üzerinde duran polis, Mehmet T.’nin ölmeden önce kardeşine, “Kendi kendinize dik durun. Beni siz yıktınız, hiçbirinize hakkım helal değil” diyerek mesaj attığını tespit etti. Otopsi sonrası Mehmet T.’nin cenazesi, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA),

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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