Demir korkuluklara başı sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, demir korkuluklara başı sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Gündoğan Mahallesi Kızıl Burun Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin giriş kapısındaki korkuluklara köpeğin başının sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu yavru köpek kurtarıldı. Sıkıştığı demir korkuluktan yara almadan çıkarılan köpek sahibine teslim edildi.
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