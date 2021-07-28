Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır

SİVAS, (DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub yarın saat 20.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Rusya Futbol Federasyonu’ndan hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)