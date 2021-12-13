Demir Grup Sivasspor – Galatasaray: 1-0

Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) –

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kerem Ersoy (xx), Samet Çiçek (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) – Ahmet (xx), Goutas (xxx), Camara (xxx), Ziya (xxx), Henrique (x) (Dk. 58 Erdoğan xx), Fajr (xxx), (Dk. 90 Özkan) Cofie (xx), Gradel (xx), Kerem (xxx) (Dk. 90 Kayode), Yatabare (xxx) (Dk.90 Hakan)

GALATASARAY: Muslera (xx) (Dk. 83 İsmail) – Yedlin (xx), Nelsson (xx), Luyindama (xx), Van Aanholt (xx) (Dk. 79 Ömer Bayram x), Feghouli (xx) (Dk. 68 Emre Kılınç xx), Taylan (xx), Berkan (xx) (Dk. 68 Halil x), Kerem (xx), Cicaldau (xx), Diagne (x) (Dk. 79 Mohamed x)

GOL: Dk. 80 Faycal Fajr (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Fajr, Goutas, Ali Şaşal, Gradel, Ahmet (Demir Grup Sivaspor), Cicaldau, Luyindama, Yedlin (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Galatasaray’ı Faycal Fajr’ın golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı-Beylazlılar puanını 22’ye yükseltirken, Galatasaray 23 puanda kaldı.

1’inci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Henrique ayağının dışı ile vurdu, top yandan auta çıktı.

12’nci dakikada Sivasspor atağında sağdan Henrique, Kerem ile paslaşarak ceza alanına girdi, vuruşunda top yandan auta çıktı.

31’inci dakikada Cicaldau’nun pasında Kerem’in ceza alanı dışından plase vuruşunda kaleci Ali Şaşal köşeye giden topa sahip oldu.

33’üncü dakikada orta alandan aldığı topla iyi dönen Gradel ceza alanına yaklaştı, yerden vurdu, top kaleci Muslera’da kaldı.

35’inci dakikada Van Aanholt’un pasında Kerem soldan ceza alanına kadar girdi, yerden içeriye kestiği topa kaleci Ali Şaşal sahip oldu.

52’nci dakikada soldan Ziya’nın pasında hareketlenen Gradel ceza alanına girerken yerden vurdu, ancak kaleyi bulmayan top yandan auta gitti.

56’ncı dakikada soldan Van Aanholt’un pasında Diagne çaprazda kontrol etti. Yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal, topu kontrol etti.

72’nci dakikada ceza alanı dışından Halil Dervişoğlu’nun şutu yandan auta gitti.

73’üncü dakikada Sivasspor atağında soldan ceza alanına giren Kerem köşeye vuruş yaptı, kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

76’nci dakikada sağdan Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Erdoğan sert vurdu, Muslera köşeden kornere çeldi.

80’inci dakikada savunmada Luyindama ile kaleci Muslera aynı hava topuna müdahale etmek istedi. Seken top boşta kaldı. Takip eden Yatabare, geriden gelen Fajr’ın önüne bıraktı. Onun plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

83’üncü dakikada gol pozisyonu sırasında sakatlık geçiren Muslera yerini İsmail Çipe’ye bıraktı.

Karşılaşma ev sahibi Demir Grup Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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