Demir adamlar Antalya’da yarışıyor

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) – YÜZME, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman Türkiye yarışları, Antalya’da başladı.

Belek Turizm Merkezi’ndeki Kadriye Halk Plajı’ndan başlayan yarışların startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ironman sporcularını Türkiye’de görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, zorlu parkurda başarılar diledi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 112,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek’ten başlayarak EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek. Organizasyonda, 85 ülkeden 1900’ü aşkın sporcu mücadele ediyor. Sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 21 kilometre koşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Bakan Kasapoğlu sporcularla sohbet ederken

– İngilizce yarışmanın startı verilirken

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(FOTOĞRAFLI)