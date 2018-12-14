Demet Akbağ Fotoğraf Sergisi “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi”

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Demet Akbağ Fotoğraf Sergisi
Demet Akbağ Fotoğraf Sergisi "Geçmişten Geleceğe Başarı hikayesi"

Geçmişten Geleceğe Başarı hikayesi Fotoğraf Sergisi” bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane  ismi  Demet Akbağ için  gerçekleşecek.

Daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik,Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için gerçekleştirilmişti.

Demet Akbağ  fotoğraf  sergisi  hazırlığı için, 35 kişilik  ekip, 5 ay boyunca fotoğraflara ulaşma süresi, özel  tarama ve baskılarının yapılması için çaba gösterdi. 

23 Aralık 1959 yılında İzmir’de doğmuştur.Tiyatro kariyerine İzmir Atatürk Lisesi’nde okurken başlamıştır ünlü olması ise Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı “Bir Demet Tiyatro” yıllarına isabet eder.Ayrıca “pişti” programında Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk’le beraber yorumculuk yapmıştır. BKM‘nin en önemli yıldızlarından biridir.

2008 yılı itibariyle Kanal 1’de yayınlanan “Süper Aile” adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır. 

1993’te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü aldı. 

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Demet Akbağ – Resim 1

Demet Akbağ, Türk,sinema, tiyatro güldürü ve dizi oyuncusu.

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Demet Akbağ – Resim 2

Sergide Demet Akbağ’ın özel  fotoğraf  arşivi, gazete,dergi kupürleri ve hayranlarından gelen fotoğraflarla birlikte toplam 4 bin 500 adet fotoğraf yer alıyor.

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Demet Akbağ – Resim 3

Kale Outlet Center’ın 26 bin m2’lik  alanının, tüm koridorları, mağaza  vitrinleri, Demet Akbağ’ın  fotoğrafları ile renkleneceği serginin açılışı;Aralık ayında Demet Akbağ’ın katılımıyla gerçekleşecek.

4. Resim


Demet Akbağ – Resim 4

Türk Sineması ve tiyatrosunun ustası  Demet Akbağ’ın sanat ve özel yaşamından en özel karelerinin yer alacağı sergi;açılışından sonra 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak ve sergiden  elde  edilecek tüm  gelir  Çaba Derneği’ne bağışlanacak. 

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Demet Akbağ – Resim 5

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Demet Akbağ – Resim 6

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Demet Akbağ – Resim 7

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Demet Akbağ – Resim 8

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Demet Akbağ – Resim 9

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Demet Akbağ – Resim 10

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Demet Akbağ – Resim 11

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Demet Akbağ – Resim 12

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Demet Akbağ – Resim 15

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Demet Akbağ – Resim 16

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Demet Akbağ – Resim 18

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Demet Akbağ – Resim 19

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Demet Akbağ – Resim 20

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