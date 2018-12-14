Demet Akbağ Fotoğraf Sergisi “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi”

“Geçmişten Geleceğe Başarı hikayesi Fotoğraf Sergisi” bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane ismi Demet Akbağ için gerçekleşecek.

Daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik,Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için gerçekleştirilmişti.

Demet Akbağ fotoğraf sergisi hazırlığı için, 35 kişilik ekip, 5 ay boyunca fotoğraflara ulaşma süresi, özel tarama ve baskılarının yapılması için çaba gösterdi.

23 Aralık 1959 yılında İzmir’de doğmuştur.Tiyatro kariyerine İzmir Atatürk Lisesi’nde okurken başlamıştır ünlü olması ise Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı “Bir Demet Tiyatro” yıllarına isabet eder.Ayrıca “pişti” programında Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk’le beraber yorumculuk yapmıştır. BKM‘nin en önemli yıldızlarından biridir.

2008 yılı itibariyle Kanal 1’de yayınlanan “Süper Aile” adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.

1993’te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü aldı.