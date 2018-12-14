Demet Akbağ Fotoğraf Sergisi “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi”

“Geçmişten Geleceğe Başarı hikayesi Fotoğraf Sergisi” bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane ismi Demet Akbağ için gerçekleşecek.
Daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik,Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için gerçekleştirilmişti.
Demet Akbağ fotoğraf sergisi hazırlığı için, 35 kişilik ekip, 5 ay boyunca fotoğraflara ulaşma süresi, özel tarama ve baskılarının yapılması için çaba gösterdi.
23 Aralık 1959 yılında İzmir’de doğmuştur.Tiyatro kariyerine İzmir Atatürk Lisesi’nde okurken başlamıştır ünlü olması ise Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı “Bir Demet Tiyatro” yıllarına isabet eder.Ayrıca “pişti” programında Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk’le beraber yorumculuk yapmıştır. BKM‘nin en önemli yıldızlarından biridir.
2008 yılı itibariyle Kanal 1’de yayınlanan “Süper Aile” adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.
1993’te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü aldı.
1. Resim
Demet Akbağ, Türk,sinema, tiyatro güldürü ve dizi oyuncusu.
2. Resim
Demet Akbağ – Resim 2
Sergide Demet Akbağ’ın özel fotoğraf arşivi, gazete,dergi kupürleri ve hayranlarından gelen fotoğraflarla birlikte toplam 4 bin 500 adet fotoğraf yer alıyor.
3. Resim
Demet Akbağ – Resim 3
Kale Outlet Center’ın 26 bin m2’lik alanının, tüm koridorları, mağaza vitrinleri, Demet Akbağ’ın fotoğrafları ile renkleneceği serginin açılışı;Aralık ayında Demet Akbağ’ın katılımıyla gerçekleşecek.
4. Resim
Demet Akbağ – Resim 4
Türk Sineması ve tiyatrosunun ustası Demet Akbağ’ın sanat ve özel yaşamından en özel karelerinin yer alacağı sergi;açılışından sonra 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak ve sergiden elde edilecek tüm gelir Çaba Derneği’ne bağışlanacak.
5. Resim
Demet Akbağ – Resim 5
6. Resim
Demet Akbağ – Resim 6
7. Resim
Demet Akbağ – Resim 7
8. Resim
Demet Akbağ – Resim 8
9. Resim
Demet Akbağ – Resim 9
10. Resim
Demet Akbağ – Resim 10
11. Resim
Demet Akbağ – Resim 11
12. Resim
Demet Akbağ – Resim 12
13. Resim
Demet Akbağ – Resim 13
14. Resim
Demet Akbağ – Resim 14
15. Resim
Demet Akbağ – Resim 15
16. Resim
Demet Akbağ – Resim 16
17. Resim
Demet Akbağ – Resim 17
18. Resim
Demet Akbağ – Resim 18
19. Resim
Demet Akbağ – Resim 19
20. Resim
Demet Akbağ – Resim 20