Demet Akalın’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) – ŞARKICI Demet Akalın, son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüse yakalandı. Son yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bir çocuk annesi Demet Akalın paylaşımında “Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba” ifadelerini kullandı.

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