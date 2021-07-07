Delta varyantı en fazla Birleşik Krallık’ta görülüyor

İSTANBUL, (DHA) – Kovid-19 sonrası dünyada SARS-CoV-2 Delta varyantı paniği yayılırken, ülkelere göre bu virüsün kaç kişide görüldüğü ortaya çıktı. Böylelikle en fazla vakanın görüldüğü yer 85 bin 637 kişi ile Birleşik Krallık oldu.

Statista tarafından son açıklanan verilere göre, Delta varyantının ülke istatistikleri açıklandı. Böylelikle en fazla vakanın görüldüğü yer 85 bin 637 kişi ile Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’taki vakaların çok fazla olduğu gözlerden kaçmazken, ikinci sırada 9 bin 119 vaka ile Hindistan’ın olduğu kaydedildi. Hindistan 2020 yılının sonunda bu varyantın ilk görüldüğü yer olarak bilinirken, üçüncü sırada 6 bin 640 vaka ile Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Almanya 2 bin 46, Portekiz bin 492, Kanada bin 184, İsveç bin 21 vaka ile en fazla varyanta rastlanılan ülkeler oldu. Türkiye’de ise bu virüs görülmeye başlarken, şu ana kadar ki vaka sayısının 284 olduğu paylaşıldı.

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VAKALAR, VARYANTLAR 73 MİLYONUN ÜZERİNDE HABER REKORU KIRDI

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Kovid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 73 milyonun üzerinde haber tespit edildi. Sadece Delta varyantının medyada konuşulma oranı ise temmuz başından itibaren 6 bin 238 olarak gözlendi. Delta Plus varyantı ise bin 789 haberde yansıma buldu.