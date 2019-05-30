Dekandan öğretmenlere: Sizi Konya malı bir Ferrari’ye bindirdik

LİSE öğretmenlerine yönelik yapılan ‘Yapay Zeka Atölyesi’nin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, “Var olan platformlardan bağımsız olarak açık kaynak, açık platform ve açık erişim kurmalıyız. Siz farkında olmayabilirsiniz ama biz sizi çok güzel Konya malı bir Ferrari’ye bindirdik. Şimdi lütfen okullarınıza gidin ve bu Ferrari’yi kullanın” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstinye Üniversitesi iş birliğiyle ‘İstanbul Öğretmen Akademileri’ projesi kapsamında farklı branşlardan 30 öğretmen için yapılan Yapay Zeka Atölyesi’nin sertifika töreni düzenlendi. Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, üniversite rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mısır ve öğretmenler katıldı.

“KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİMİZİ ARTTIRACAĞIZ”

Açılış konuşmasında, yapılan programdan ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Milli eğitim müdürlüğümüz ARGE birimi vasıtasıyla, öğretmen akademileri içerisinde sürekli olarak gelişimi destekleyen bir yapı oluşturmaya çalıştı. Mevcut olan birçok üniversite de bu konuda katalizör görevi gördü. Özellikle İstinye Üniversitesi yapay zeka alanında var olan birikimini, milli eğitim müdürlüğümüzle paylaştı. Müdürlüğümüzün de içinde olduğu çok güzel bir ortaklıkla, kurumsal işbirliği ile çocuklarımıza ve öğretmenlerimize bu eğitimi sunmanın çabası içerisinde oldu” dedi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kurumsal iş birliklerini çok önemsediklerini de belirten Levent, “Bu kurumsal işbirliklerini kurup geliştirmek vasıtasıyla aslında kendi kurumsal potansiyelimizi çok daha büyük bir alana yayabileceğimizi ve mevcut olan imkanlarımızı arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda öncü olan bu üniversitemizin çabasıyla birlikte eğitimden yararlanmak isteyen, ben de varım, diyen çok kıymetli meslektaşlarımla da bunu bütünleştirmiş olduk” diye konuştu.

“YAPAY ZEKA EĞİTİMİ YAYGINLAŞMALI”

Yapay zekanın dünyada önemli bir gündem konusu olduğunu vurgulayan üniversite rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Türkiye için de böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda biz liderliği ele almaya karar verdik. Bunun bir yansıması olarak da ilköğretimde ve özellikle liselerde bu eğitimin yaygınlaşması için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Burada onların seçeceği öğretmenlere yapay zeka konusunda bir eğitim vermeyi amaçladık” dedi.

“ÇOK TALEP OLDU”

2 ay süren eğitimin güzel ve verimli geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Bulu, “Bu kapsamda müdürlük tarafından, bin başvuru arasından 30 öğretmen seçildi. Bizim de yapay zeka konusunda çalışan çok önemli akademisyenlerimiz var. Bu pilot çalışmaydı, program devam edecek. Çünkü gerçekten çok büyük bir talep var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu alanda büyük bir potansiyelinin olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bulu, “Bu eğitim Türkiye’de bir ilk. Biz bunun bir kısmını da sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü ülkemizin buna gerçekten ihtiyacı var. Yapay zeka meselesi Türkiye için iyi bir fırsat. Biz buradan küresel firmalar çıkarabiliriz. Bunun için de şu anda lisede okuyan çocukları iyi eğitmemiz lazım” dedi.

“BİZ SİZİ KONYA MALI BİR FERRARİ’YE BİNDİRDİK”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ise şöyle konuştu:

“Var olan platformlardan bağımsız olarak açık kaynak, açık platform ve açık erişim kurmalıyız. Biz sizlere bunu öğrettik. Daha daraltılmış ortamlar var ama onları bile vermedik. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz ama biz sizi çok güzel Konya malı bir Ferrari’ye bindirdik. Şimdi lütfen okullarınıza gidin ve bu Ferrari’yi kullanın. Siz ilk gelenlersiniz, programı ilk olarak sizde denedik. Bundan sonra gelen ekipte daha farklı şeyler yapacağız. Ayrıca bizim bir takım yarışmalarımız olacak, onları da yapmanızı isteyeceğiz. Benim arzum bunun devamını sağlamak, çünkü biz bu işi biliyoruz.”

Tören, öğretmenlere sertifikalarının verilmesi ile son buldu.