27.8 C
Ankara
30 Mayıs 2019
Ana Sayfa Eğitim Haberleri Dekandan öğretmenlere: Sizi Konya malı bir Ferrari’ye bindirdik
LİSE öğretmenlerine yönelik yapılan ‘Yapay Zeka Atölyesi’nin sertifika töreni gerçekleştirildi.
Eğitim Haberleri

Dekandan öğretmenlere: Sizi Konya malı bir Ferrari’ye bindirdik

Editör Editör

-

5
0

LİSE öğretmenlerine yönelik yapılan ‘Yapay Zeka Atölyesi’nin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, “Var olan platformlardan bağımsız olarak açık kaynak, açık platform ve açık erişim kurmalıyız. Siz farkında olmayabilirsiniz ama biz sizi çok güzel Konya malı bir Ferrari’ye bindirdik. Şimdi lütfen okullarınıza gidin ve bu Ferrari’yi kullanın” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstinye Üniversitesi iş birliğiyle ‘İstanbul Öğretmen Akademileri’ projesi kapsamında farklı branşlardan 30 öğretmen için yapılan Yapay Zeka Atölyesi’nin sertifika töreni düzenlendi. Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, üniversite rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mısır ve öğretmenler katıldı.

“KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİMİZİ ARTTIRACAĞIZ”

Açılış konuşmasında, yapılan programdan ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Milli eğitim müdürlüğümüz ARGE birimi vasıtasıyla, öğretmen akademileri içerisinde sürekli olarak gelişimi destekleyen bir yapı oluşturmaya çalıştı. Mevcut olan birçok üniversite de bu konuda katalizör görevi gördü. Özellikle İstinye Üniversitesi yapay zeka alanında var olan birikimini, milli eğitim müdürlüğümüzle paylaştı. Müdürlüğümüzün de içinde olduğu çok güzel bir ortaklıkla, kurumsal işbirliği ile çocuklarımıza ve öğretmenlerimize bu eğitimi sunmanın çabası içerisinde oldu” dedi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kurumsal iş birliklerini çok önemsediklerini de belirten Levent, “Bu kurumsal işbirliklerini kurup geliştirmek vasıtasıyla aslında kendi kurumsal potansiyelimizi çok daha büyük bir alana yayabileceğimizi ve mevcut olan imkanlarımızı arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda öncü olan bu üniversitemizin çabasıyla birlikte eğitimden yararlanmak isteyen, ben de varım, diyen çok kıymetli meslektaşlarımla da bunu bütünleştirmiş olduk” diye konuştu.

“YAPAY ZEKA EĞİTİMİ YAYGINLAŞMALI”

Yapay zekanın dünyada önemli bir gündem konusu olduğunu vurgulayan üniversite rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Türkiye için de böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda biz liderliği ele almaya karar verdik. Bunun bir yansıması olarak da ilköğretimde ve özellikle liselerde bu eğitimin yaygınlaşması için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Burada onların seçeceği öğretmenlere yapay zeka konusunda bir eğitim vermeyi amaçladık” dedi.

“ÇOK TALEP OLDU”

2 ay süren eğitimin güzel ve verimli geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Bulu, “Bu kapsamda müdürlük tarafından, bin başvuru arasından 30 öğretmen seçildi. Bizim de yapay zeka konusunda çalışan çok önemli akademisyenlerimiz var. Bu pilot çalışmaydı, program devam edecek. Çünkü gerçekten çok büyük bir talep var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu alanda büyük bir potansiyelinin olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bulu, “Bu eğitim Türkiye’de bir ilk. Biz bunun bir kısmını da sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü ülkemizin buna gerçekten ihtiyacı var. Yapay zeka meselesi Türkiye için iyi bir fırsat. Biz buradan küresel firmalar çıkarabiliriz. Bunun için de şu anda lisede okuyan çocukları iyi eğitmemiz lazım” dedi.

“BİZ SİZİ KONYA MALI BİR FERRARİ’YE BİNDİRDİK”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ise şöyle konuştu:

“Var olan platformlardan bağımsız olarak açık kaynak, açık platform ve açık erişim kurmalıyız. Biz sizlere bunu öğrettik. Daha daraltılmış ortamlar var ama onları bile vermedik. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz ama biz sizi çok güzel Konya malı bir Ferrari’ye bindirdik. Şimdi lütfen okullarınıza gidin ve bu Ferrari’yi kullanın. Siz ilk gelenlersiniz, programı ilk olarak sizde denedik. Bundan sonra gelen ekipte daha farklı şeyler yapacağız. Ayrıca bizim bir takım yarışmalarımız olacak, onları da yapmanızı isteyeceğiz. Benim arzum bunun devamını sağlamak, çünkü biz bu işi biliyoruz.”

Tören, öğretmenlere sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikTürkiye’den Latin Amerika’ya ihracat atağı
Sonraki İçerikGazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden anlamlı sergi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Kahraman Kenan’a madalya

Editör -
Mart ayında Nürnberg’de yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşini kurtaran Kenan Büyükhan’a (10) Münih’te yapılan törende Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından madalya verildi.

ABD: Çin sözünü tutmadı

Kaçak göçmenlerden Yunan polisi için ‘darp’ iddiası

Yandex Navigasyon bayram trafiği haritasını çıkardı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Eğitim Haberleri

Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden anlamlı sergi

Editör -
Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin iş birliğinde Türkiye'de eğitimlerini sürdürürken veya mezun olduktan sonra Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde şehit düşen Kıbrıslı Türklerin anısına düzenlenecek.
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili açıklama

Editör -
YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

LGS için uzmanından son uyarı

Editör -
Eğitimci Sündüs Demirdağ Tunçer, “Öğrenciler kendilerini rahat hissedecekse son güne kadar soru çözebilirler” dedi.
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Psikologdan dikkat eksikliği ve sınav kaygısı uyarısı

Editör -
Adana'da, Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, 1 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan ve sınav kaygısı, dikkat eksikliği problemi yaşayan öğrencilerin profesyonel yardım almaları konusunda uyardı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71