Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, talep olursa yetiştiricinin 5 milyon başa kadar küçükbaş hayvanı pazara kurbanlık olarak indirebileceğini bildirerek, “Yaptığımız hesaplamalara göre, halen kurbanlık olarak ayrılan 3,5 milyon küçükbaşın değeri 4 milyar 550 milyon lirayı, 5 milyon küçükbaşın değeri ise 6,5 milyar lirayı buluyor” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin verdiği bilgiye göre, 2019’da 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçük hayvan kesildiğini, halen 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon küçükbaş kurbanlık hayvan bulunduğunu belirtti.

Bu yıl yaklaşık 3 milyon küçükbaş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

“Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok kişi tatil planını erteledi. Suudi Arabistan da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini açıkladı. Hem tatil planlarını erteleyenler hem de hac farizasını yerine getiremeyecek hacı adayları nedeniyle kurban kesimlerinin yüzde 10 civarında artacağını tahmin ediyoruz.

Her ne kadar 3,5 milyon küçükbaş hayvan kurbanlığa ayrılsa da sahadan aldığımız bilgilere göre, yetiştiricimiz 5 milyona kadar koyun, keçiyi kurbanlık olarak pazara sunacak durumdadır. Kurbanlıkta herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.”

-Ağırlıklı ortalama fiyat 1300 lira

Damızlık Koyun Keçi İl Birliklerimizden aldığımız verilere göre, küçükbaşta ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatı 1300 liradır. Bu değer üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre, bu yıl 4 milyar 550 lira değerindeki 3,5 milyon küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak ayrıldı. Talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçükbaş hayvanlarla birlikte sayı 5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon küçükbaş hayvanın değeri ise 6,5 milyar lirayı bulmaktadır.”