Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)-SPİKER ve Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, 4 Eylül’deki konserinin de ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

Defne Samyeli’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“COVID POZİTİF OLDUĞUMU ÖĞRENDİM”

Samyeli paylaşımında, “Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik” ifadelerine yer verdi.

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(FOTOĞRAF)