Ana Sayfa Haberler Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek
Kategoriler: Kültür-Sanat Haberleri

Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde defineciler tarafından tahrip edilen 721 yıllık Aziz Georgios Kilisesi’nin, kamulaştırılıp restore edileceği belirtildi.

İlçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta Başköy mevkiinde bulunan tarihi Aziz Georgios Kilisesi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Tarihi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kilise, geçmişten bu yana definecilerin saldırısına uğruyor. İçinde farklı bölmeler bulunan kilise, defineciler tarafından çok kez tahrip edildi. Kilisenin içi yapılan kazılar nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, duvarlardaki fresklere de zarar verildi. Kilisenin bir başka bölümünde de definecilerin çukurlar kazarak zarar verdiği görüldü.

Kilisenin yakınında bulunan Başköy Mahallesi’nde oturan Yaşar Çelik, “30 yıl öncesinde Brezilya, Bulgaristan ve Arjantin’den çok turist gelirdi. Bu kiliseye gelen defineciler hem kilisenin içini hem de çevresini tahrip ediyorlar. Kiliselerin korunmasını ve bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise kilisenin bulunduğu alanın kamulaştırılıp restore edileceğini belirtti.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Aziz Georgios Kilisesirestorasyon
35 saniye önce

Son Haberler

Diyarbakır’da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset…

2 dakika önce

Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar

İZMİR (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaiği satmak isteyen 4…

2 dakika önce

Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak için bahis paralarını maaş gibi gönderiyormuş

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, yurt dışındaki internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye…

2 dakika önce

Tel Abyad’da PTT şubesi açıldı

Hadi KURT/TEL ABYAD (Suriye), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde,…

2 dakika önce

Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri belirlendi

İSTANBUL (DHA) - Yüzölçümü bakımından dünyadaki en büyük ülkeler belirlenirken, ilk sıraya 16 milyon 376…

2 dakika önce

Karla mücadele ekipleri, gece gündüz görev başında

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu, ulaşıma kapandı.…

3 dakika önce