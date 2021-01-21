Define ararken patlama meydana geldi, 1 kişi ağır yaralandı (2)

POTASYUM NİTRAT KULLANARAK YAPTIKLARI PATLAYICI İNFİLAK ETMİŞ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, kaçak kazı yapıldığı sırada meydana gelen patlamaya potasyum nitrat kullanılarak imal edilen patlayıcının neden olduğı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre patlamada yaralanan Melih D. (51) ile ağabeyi Edip Lokman D.(53), ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Caberkamara Mahallesi’nde define aramak için kazı yapmaya karar verdi. Bu amaçla Melih D., potasyum nitrat kullanarak patlayıcı imal etti. Ancak kardeşlerin bölgedeki kayalıkları patlatmak için yerleştirdiği patlayıcılardan biri infilak etti.

12 PATLAYICI FÜNYEYLE PATLATILDI

Melih D.’nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken,

kaçak kazı yapılan alandaki kayaların altında 12 patlayıcı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler bölgede önlem alıp, Manisa İl Jandarma Komutanlığı’ndan bomba imha uzmanı istedi. Bomba imha uzmanı, patlayıcıları fünye ile kontrollü olarak patlatarak, etkisiz hale geldi. Patlatma sırasında kaya parçaları metrelerce öteye savruldu.

KAÇAK KAZIDA KULLANDIKLARI MALZEMELER BULUNDU

Kardeşlerin olay yerindeki otomobilinde ise hilti, kazma, balyoz, keser, jeneratör, 200 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 2 levye ele geçirildi.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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