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      Define ararken göçük altında kalan genç

      Editör -
      Kayseri'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar...
      Güncel Haberler

      Karavan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

      Editör -
      Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa...
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      Ankara’da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü

      Editör -
      Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en...
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      Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

      Editör -
      Düzce'de, trafikte tehlikeli araç kullanınca vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobil sürücüsü yaklaşık 10 kilometre süren...
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