Dedesini öldüren zanlının evinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te, dedesi Ziya Ada’yı (83) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ada’nın evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bilecik’te oturan Mehmet Ada, 25 gün önce dedesi Ziya Ada’yı boğarak öldürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katil zanlısı Ada’nın evinde uyuşturucu ve silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçerek savcılık izniyle arama yaptı. Evde poşet içinde 85 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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