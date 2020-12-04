Dededen toruna aktarılan bir gelenek

Ankara’da 1954 yılında beri modern tıp ve alternatif tıpla beraber insanlara faydalı olabilmek amacı ile baharat, şifalı bitkileri buluşturan İstanbul Baharat pandemi döneminde de vatandaşların akın ettiği noktalardan biri olmaya devam ediyor.

Özgür ALTIN/ANKARA

Mustafa Kırıcı’nın geçmişte atalarından öğrendiği ve yeni kuşaklara aktarmak için kitap haline getirdiği araştırmalarına, insanlara yararlı olmayı hedef koyması halen devam etmekte. Can Kırıcı, dedesinden aldığı eğitim ile araştırmalara ve insanlara yararlı olmaya devam ettiğini ifade etti.

12 YILDIR DEVAM EDEN EĞİTİM

Küçüklükten beri dedesi Mustafa Kırıcı’nın yanında baharat ve şifalı bitkilere dokunma fırsatı bulduğunu belirten Can Kırıcı, 12 yıldır süren eğitimin halen devam ettiğini aktardı. Kırıcı: “Mustafa Kırıcı’nın torunuyum. Yıllardan beridir bu meslekle uğraşır. Dededen toruna devam eden bir meslek geleneği bizim için. Yaklaşık olarak 12 yıldır bir fiil bu işin içerisindeyim. Araştırmalarla Mustafa Bey’den aldığım eğitimle devam ediyorum.” dedi.

Pandemi döneminde bağışıklık sistemine destek olunması gerektiğini vurgulayan Kırıcı, özellikle arı ürünlerinin önemine dikkat çekti. Kırıcı: “ Çoğunlukla arı ürünleri tavsiye ediyorum. Bağışıklık sistemine yönelik bunların içerisinde arı sütü, bal, polen, propolis, perga gibi ürünler içeriyor. Pergayı çoğu kişi bilmiyor aslında birazda pahalı bir ürün olduğu için çok rağbet görmüyor açıkcası ama perga, polenin daha iyisidir. Özellik olarak etki olarak. Çünkü kışın arılar larvalarını o perga ile beslerler bu yüzden arı kendi enzimini de kattığı

için daha etki oranı yüksektir. Genel olarak arı ürünlerini bal ile birlikte karıştırarakta kullanabilirsiniz.” İfade etti.

IHLAMUR VE ADAÇAYI REVAÇTA

Özellikle her yıl olduğu gibi kış mevsiminin gelmesi ile ıhlamur, adaçayı gibi bitkilere rağbetin arttığını ifade eden Kırıcı, kendilerinin de vatandaşlara bunu tavsiye ettiklerini aktardı. Kırıcı: “ Kış aylarına girmemizin etkisi ile ıhlamır, adaçayı, ebegümeci, zahter, ekinezya gibi bitkisel ürünler çok tercih ediliyor. Bunların yanı sıra kök olarak yine zencefil, tarçın, karanfil, kaynatılarak suyu içiliyor. Bal veya limonla tatlandırabilirsiniz, şeker tansiyon yoksa. Genel anlamda bunlara rağbet çok fazla, hem göğsü yumuşattığından kaynaklı hem de balgam söktürdüğünden kaynaklı, solunum yollarını da etkilediği için bizlerde tavsiye ediyoruz.” dedi.

Kış ve pandemiye karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için Andız pekmezini de öneren Kırıcı sözlerine şöyle devam etti; “ Tek bir ürün düşünüyorlarsa Andız Pekmezini tavsiye ederim, pekmez çeşitleri içerisinde solunum yollarını etkileyen bir üründür. Onu kullanabilirler. Karışım olarak düşünürlerse eğer yine zencefil, zerdeçal , karanfil, kebabiye bunları yine andız pekmezi ile veya balla karıştırıp tüketebilirler. İçerisine bağışıklık sistemine de etki etmesini isterlerse arı ürünlerinden de ilave edebilirler.”

Son dönemde gribal enfeksiyonlara karşı korunmak isteyen vatandaşların uğrak yeri olan İstanbul Baharat bir nevi fayda merkezi olarak çalışmakta. Kırıcı bu durumu şöyle açıkladı; “Çoğunlukla gribal enfeksiyonlardan korunmak için geliyorlar. Bu sebepten dolayı da bizde yoğunluk olarak bağışıklık sistemi ve solunum yollarına yönelik ürünler tavsiye ediyoruz.”

KULLANIMA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle kullanılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kırıcı, bünyeden bünyeye farklıkların olabileceğine vurgu yaptı. Kırıcı: “ Kekik kullanan kişilerin dikkat etmesi gerekiyor çünkü bazı bünyelerde tansiyon yükseltebilir. Bazı bünyelerde tansiyonu düşürebiliyor. Eğer tansiyonu yükseltme yaparsa içerisine limon sıkıp içebilirisiniz. Tansiyonu düşürme yaparsa içerisine bal ilave edip kullanabilirsiniz. Bitkiler içerisinde ekinezya yine bağışıklık sistemini etkileyen gıdalardan birisidir. Bu yüzden ekinezyayı da bitki olarak demleyip suyunu içebilirsiniz.” dedi.

Direncin artması ve bağışıklığın sağlanması için kullanılan baharat, bitki ve arı ürünlerinin önemine dikkat çeken Kırıcı şunlara değindi; “ Çünkü bu sağlıktır. 10 kişide etki eder 1 kişide etki etmez. O yüzden yüzde yüz demek olmaz. Ama genel anlamda yine söylemiş olduklarıma döneceğim. Yani arı ürünleri arı sütü, bal, polen, propolis özellikle perga yine dahil ediyoruz içerisine bunun yanı sıra kebabiye, karanfil, zencefil, zerdeçal bunlarla hem vücut direncini arttırırsınız, enerjisini arttırırsınız, hem de solunum yollarında etkisini yoğunlaştırmış olursunuz.”

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Bazı bitkilerde vatandaşların yanlış uygulamalara gittiğini ifade eden Kırıcı, çiçekli ve yapraklı bitkilerin kaynatılmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kırıcı: “ Çiçekli ve yapraklı bitkileri kaynatıyor çoğu kişiler. Bunlar bir, iki dakika kaynaması yeterli olur. Sonrasında kapatıp beş, on dakika arası demlenmesi gerekir. Ama kök olan ürünlerse zencefil, tarçın gibi kökler beş, on dakika arası kaynatmak gerekir.” dedi.

Son günlerde ortaya çıkan sahte ıhlamur ve benzeri ürünlerde de vatandaşlara bilgi veren Kırıcı şunlara dikkat çekti; “ Ürünlerin sezonluk olması önemlidir. Bu yüzden bildiğiniz yerlerden alınması tavsiye edilir. Aslında ıhlamurda da ikiye ayrılır; çiçek ve yaprak olarak. Çiçek ıhlamur normalde özü kullanım açısından daha etkilidir. Yaprağını çoğunlukla keyfi tüketirler. Ama öz kısmı çiçektedir. Özü çiçekte olduğu için şifayen kullanıyorsanız eğer, çiçeğini kaynatmanızı tavsiye ederim.”

‘GIDAYA DİKKAT EDİLMELİ’

Bitki ve baharatların yanında gıdalarında bağışıklık sistemine etki ettiğini ifade eden Kırıcı şunları aktardı; “ Aslında mevsimlik meyve ve sebzeler burada devreye giriyor. Özellikle bunları bol tüketmelerini tavsiye ederim. C vitamini açısından portakal, nar, mandalina hani bunları bol tüketebilmeleri hem vitamin ihtiyacını karşılar hem de biraz daha bağışıklık kazanmış olurlar. Gıdalarına dikkat etmeleri gerekir kişilerin yani kahvaltılıktan da ziyade özellikle mesela yağsız kırmızı et veya dana karaciğeri haşlama veya ızgara olarak tüketebilirler. Kavurma ve kızartmalardan uzak durulmasını tavsiye ederiz. Bakliyatlarını da bol tüketsinler. Bunuda haşlayıp suyunu dökmeden veya ıslatıp o suyunu dökmeden birlikte pişirmeleri gerekir. Yemeklerinde soğanı sarımsağı bol kullansınlar. Ama öncesinde kavurup tabiri caizse soğanı öldürüp yakmasınlar. Yemeklerin hepsine çiğden kullansınlar.”

DEDEDEN TORUNA BİR GELENEK

Dedesi Mustafa Kırıcı’dan çok şey öğrendiğini ve hala öğrenmeye devam ettiğini ifade eden Can Kırıcı, kuşak kuşak devam eden bu geleneği kendisinden sonrakilere de bırakmak istediğini ifade etti. Kırıcı: “Ben şahsım adına devam etmelerini çok isterim. Ama bu birazda kişinin içinde olması gereken bir şey çünkü bu bir ilim ve bunun sonu yok. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Hani ben bu işi artık çözdüm diye bir olay yok. Biraz araştırmaya dayalı olduğu için birazda sevmeye dayalı eğer ilerleyen zamanlarda çocuğum bu mesleği devam ettirmek isterse tabi ki arkasında durup elimden geldiğince destek olurum.” dedi.

Mustafa Kırıcı’nın çalışma prensibinden de bahseden Can Kırıcı sözlerine şöyle devam etti; “ Mustafa Bey bir derya açıkcası. Onun bilgisi ile bizim ki kıyaslanamaz bile. O çok çok daha fazlasını biliyor. Çünkü bu işe dokuz, on yaşlarında başlamış. Dağda bitki toplayarak başlamış. Nenesinin yanında. Nenesi, babası, Mustafa Bey, amcamda yine bu işin içinde sonrasında ki kuşak olarak ben geliyorum. İnşallah benim çocuklarımda devam eder. Buraya gelip fayda gören çok kişi gördüm. Gerçekten ciddi rahatsızlıklar bunlar. Fayda görenlerle açıkcası mutlu oluyor. Özellikle sigara tüketenlere herhangi bir ürün vermez. Çünkü faydası olmayacak sigaranın

bunu sürekli nötrleyeceğinden kaynaklı. Sigara, alkol tüketen kişilere bu yüzden ürün vermiyor. İşine para olarak bakmıyor tamamen insanlara yardımcı olmak adına yapıyor.”