Bursa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, ‘Kırmızı Bülten’ ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, Yıldırım ilçesinde bir evde örgüt üyesinin saklandığı tespit edildi. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde eve yoğun güvenlik önlemleri altında baskın yaptı. Operasyonda, ‘Kırmızı Bülten’ ile aranan ve Türkiye’ye yasa dışı yollar ile giren Lübnan asıllı, Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., gözaltına alındı. A.A.M.’nin terör örgütü DEAŞ’ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M. ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BURSA’DA PYD/YPG’Lİ TERÖRİST YAKALANDI

Bursa’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Suriye kolu PYD/YPG’de faaliyet gösteren, Suriye uyruklu M.A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı tarafından PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki evde teröristin saklandığı tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG’de faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye gelen Suriyeli M.A., gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. M.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.