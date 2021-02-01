DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı Yalova’da yakalandı (2)- Yeniden

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- YALOVA merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının da aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı. Terör örgütü içinde kurdukları yapı ile silahlı gasp, yağma, alıkoyma eylemleri düzenleyerek, elde ettikleri geliri örgüte aktardığı saptanan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 6’sı serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasında, DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye suikastçısı olduğu belirlenen A.G. kod adlı şüphelinin Yalova’da oturduğu belirlendi. Örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G.’nin, aynı zamanda deşifre olan örgüt mensuplarının Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Türkiye’ye girişlerini sağlayan A.Y. kod adlı ile kişiyle irtibatta olduğu saptandı. Bunun üzerine A.G. ve A.Y.’nin irtibatta olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında; 20-29 Ocak tarihleri arasında Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak’ta tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; sözde örgüt liderleri A.Y. ve A.G’nin de aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 adet teknik makine, sahte mühür ve ekipmanları ile 433 adet çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş pasaport, 346 adet sahte kimlik belgesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

SİLAHLI GASP, YAĞMA, ALIKOYMA

DEAŞ terör örgütü bünyesinde oluşturulan yapı içinde faaliyet gösteren şüphelilerin Eskişehir, İstanbul ve Sakarya’da yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik silahlı gasp, yağma, alıkoyma eylemleri düzenlediği, bu suçlardan elde ettikleri paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin, silahlı gasp eylemlerine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de tespit edildi. Yine temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital veriler tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüplelilerden 8’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla, 1’i de savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı.

BAKAN SOYLU’DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter’den yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının Yalova’da yakalanarak, tutuklandığını belirtti. Soylu, DEAŞ’a yönelik Yalova’da önemli bir operasyon yapıldığını belirterek, “DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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