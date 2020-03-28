MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili, “Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Ölümcül bir virüsün insanlığa adeta savaş açtığını, ülkelerin, milletlerin, medeniyetlerin diken üstünde, bıçak sırtında ve tahammül sınırında olduğunu belirterek, mücadelenin de üst noktada olduğunu ifade etti.

‘MÜCADELEYİ KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Salgın nedeniyle dünya genelinde 537 bin 736 kişinin hastalandığını ve 24 bin 136 kişinin öldüğünü hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Yoğun bakımda tedavi gören sayısı da 19 bin 733’dür. Özellikle İtalya’da ölüm sayısı 8 bin 215’e sıçramıştır. Ülkemizde şu ana kadar hastalanan kişi sayısı 3 bin 629 düzeyindedir. Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 75’dir. Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır. Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegâne çare ve çözümdür.”