Davulcu Hüseyin ‘alacak’ için öldürülmüş

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’ya Hatay’dan yılbaşı eğlencesinde davul çalmak için gelen Hüseyin Uyulgan’ı (19), alacak anlaşmazlığından dolayı öldürdüğü ileri sürülen Nasuh Korkmaz (39) ile olaya karıştığı belirtilen Emircan Zorlu (19), yakalandı. İki şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen 26 Aralık’ta saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194’üncü Sokak’ta meydana geldi. Hatay’ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya’ya gelen Hüseyin Uyulgan’a, dini nikahla birlikte yaşadığı İdal Yılmaz (18) ile evde otururken telefon geldi. Uyulgan, sonra evden çıkıp kendisine verilen adrese gitti. Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan’ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Uyulgan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi Nasuh Korkmaz’ı, Kaş ilçesi Kınık Çayköy Mahallesi’nde, diğer şüpheli Emircan Zorlu’yu ise Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’nde gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinde, olayın alacak meselesinden gerçekleştiğini ileri sürdü. İki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. (DHA)

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