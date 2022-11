Davis Cup Juniors’da Brezilya, Billie Jean King Cup Juniors’da ABD şampiyon oldu

- Reklam -

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) – Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi’nde 23 ülkeden 32 takımın mücadelesine sahne olan Davis Cup Juniors (Erkekler) ve Billie Jean King Cup Juniors’da (Kadınlar) finaller tamamlandı. Davis Cup Juniors’da Brezilya birinci olurken, ikinciliği ABD ve üçüncülüğü İtalya kazandı. Billie Jean King Cup Juniors’da ise ABD şampiyon olurken, Çek Cumhuriyeti ikinciliği, Japonya ise üçüncülüğü elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Davis Cup Juniors ile Billie Jean King Cup Juniors finallerinde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, milli sporcu Adem Asil’in, İngiltere’de düzenlenen 51’inci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya elde ettiğini söyledi. Her alanda spordaki iddialarını, hedeflerini gerçekleştirirken, bir yandan da yeni hedeflere yeni hayallere devam ettirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“2019 yılında dünya şampiyonluğunu kazanan İbrahim Çolak bizi gururlandırmıştı. Dün 2022 için Adem Asil gururlandırdı. Bu vesileyle yeni dünya cimnastik şampiyonumuz Adem Asil’i gönülden tebrik ediyoruz. Dünkü cimnastik başarımız, sürdürülebilirliğin var olduğunu, bu anlamdaki Türkiye’nin güçlü yürüyüşünü gösteriyor. Aynı durum teniste aynı durum diğer branşlarda. Her branşta Türkiye iddiasını başararak, büyüterek, güçlendirerek devam ettiriyor.”

Bakan Kasapoğlu, sporun sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirerek, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığın en büyük aracı olduğunu söyledi.

Sporun aynı zamanda diplomasi, devasa ekonomik boyutu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Su sporlarından ekstrem branşlarına, kış sporlarına kadar her alanda mükemmel altyapılarımız var. Dünya kupası nedeniyle Antalya başta olmak üzerine Türkiye’nin pek çok şehri, dünyanın ve Avrupa’nın dünyaca ünlü pek çok futbol takımına kamplar vesilesiyle ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde bir marka. Türkiye’de her alanda olduğu gibi sporda da engin vizyon var. O engin vizyonu öncü liderliği var. Sayın Cumhurbaşkanlığımız o anlamdaki bir gayretleri, çabaları, liderliği var. Altyapısıyla sporcu yetiştirmesiyle spor turizminden endüstrisine çok büyük söz sahibi olan bir ülke olarak bir devrimi gerçekleştirdik. Ve işte onu sürdürebilir kılma, tabana yayma adına gerektiğinde mahalle mahalle köy köy gezerek büyük adımlar attık. Spor etkinlikleri için Türkiye artık aranılan bir ülke.”

Kasapoğlu, 2021 yılında pandemiye rağmen teniste 174 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, 2022 yılının ilk 10 ayında ise bu sayının 180 olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini verdi, Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty’e plaket takdim etti.

(FOTOĞRAFLI)

