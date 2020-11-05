Davalık olan Almanya ile Danimarka’yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı

Almanya, (DHA) – Almanya’da mahkemelik olan Danimarka ile Almanya’yı birbirine bağlayacak olan dünyanın en uzun sualtı demiryolu ve karayolu tüneli olan Fehmarnbelt’in inşasına izin verildi.

Almanya’da davalık olan, Danimarka ile Almanya’yı birbirine bağlayacak olan dünyanın en uzun sualtı demiryolu ve karayolu tüneli olan Fehmarnbelt’in inşasına Salı günü izin verildi. Danimarka’nın Kopenhag kentinin güneyindeki Lolland-Falster adalarını Baltık Denizi’nin altından geçerek Almanya’nın Schleswig-Holstein bölgesine bağlayacak olan 18 kilometrelik Fehmarnbelt Tüneli’nin yapımı, 2029 tamamlanacak. Tünel tamamlandığında iki ülke arasındaki mesafeyi araçla 10 dakikaya, trenle 7 dakikaya indirecek.

YARGI SÜRECİNDE SONA GELİNDİ

Danimarka tarafındaki çalışmalar 1 Ocak 2021’de başlayacak olsa da, Almanya tarafındaki çalışmalar yıllarca süren yasal işlemlerin ardından askıya alınmıştı. Karayolu taşımacılığına yönelik rekabetten endişe duyan feribot şirketlerine ve eko-sistemlere olası uzun süreli zararlarından endişe duyan çevrecilerden oluşan bir grup, projeyi Alman mahkemelerine başvurarak engellemişti. Ancak Almanya’nın en yüksek idare mahkemesi Salı günü iddiaları reddederek, deniz taşımacılığının doğa açısından önemli bir risk oluşturmadığı kararını verdi.