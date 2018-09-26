Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 21’inci Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen “Hoş geldin Gecesi”nde Mustafa Sandal konser verdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda devam eden etkinliğe katılan öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Geceye; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Mali İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve Gazimağusa halkı katıldı.

DAÜ’lü öğrenciler Mustafa Sandal konseri ile eğlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda başlayan “Hoşgeldin Gecesi”nde DAÜ Kıbrıs Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve DAÜ Müzik Kulübü – Abandoned Town konserinin yanı sıra, Türkiye’nin sevilen sanatçısı Mustafa Sandal, binlerce öğrenciye unutamayacakları bir gece yaşattı. Özellikle son dönemde çıkarmış olduğu “Reset” isimli single çalışmasıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Mustafa Sandal, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.

PROF. DR. OSAM’DAN MUSTAFA SANDAL’A PLAKETİ

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, muhteşem şarkılarıyla DAÜ’lü öğrencileri ve Gazimağusa halkını eğlendiren Mustafa Sandal’a sahnede plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti. DAÜ’lü yeni öğrencilere seslenen Prof. Dr. Osam, “Öncelikle Mustafa Sandal’a bu muhteşem konser için çok teşekkür ediyoruz. Yeni öğrencilerimiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve DAÜ’ye hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada geçireceğiniz dört yılda çok çalışın ve derslerinizin yanı sıra, sizler için hazırlanan sosyal aktivitelere mutlaka katılmayı ihmal etmeyin. Güzel bir eğitim yılı geçirmenizi dilerim” dedi. Mustafa Sandal da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkür ederek “Ben de bundan sonra kabul ederseniz fahri bir Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiyim” şeklinde konuştu.

Sandal, öğrencilere başarılı bir akademik yıl geçirmelerini temenni ederek “Reset”, “Aya Benzer Yüreğim”, “Demo”, “Onun Arabası Var”, “İsyankar” gibi en sevilen şarkılarını konseri izlemeye gelen coşkulu kalabalık için seslendirdi.

Gecede ayrıca Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları ile Öğrenci Kulüplerinin tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri de yer aldı. Rektör Prof. Dr. Osam ve Rektör Yardımcıları da konser öncesi stant ve etkinlik alanını ziyaret ederek özellikle yeni öğrencilerle yakından ilgilendi. Gecede tüm yeni öğrenci ve velilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetler ikram edildi.