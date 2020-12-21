Datçalı hayvanseverlerden ‘Köpük’ün vurulmasına tepki

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde 2 yaşındaki ev kedisi ‘Köpük’ün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle vurulmasına hayvanseverler tepki gösterdi. Kedinin sahibi Defne Bardakçı ise, “Bunu yapan kişileri Allah’a havale ediyorum. Benim kedim ağlarken, geceleri onlar yastığa başlarını nasıl koyuyorlar merak ediyorum? Köpük, savaşçı bir kedi ve biz bu süreci sevgimizle aşacağız. Yaralarımızı beraber saracağız” ifadelerini kullandı.

Reşadiye Mahallesi, Knidos Sokak’ta yaşayan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencisi Defne Bardakçı’nın (21) ‘Köpük’ isimli kedisi, cumartesi günü akşam saatlerinde dışarı çıktı. Kedi, kısa bir süre sonra kanlar içinde eve döndü. Sahibinin Datça’daki bir veteriner kliniğine götürdüğü kedinin, pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Burada yapılan müdahalenin ardından, Gökova Hayvan Hastanesi’nde bir saat süren ameliyata alınan Köpük’ün bacağından bir saçma çıkarıldı. Bacak kemiğinin 6 yerinde kırık tespit edilen kediye, platin takıldı. Köpük’ün tüfekle yaralanması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

‘BİR İNSAN BU KADAR NASIL GADDAR OLABİLİR’

Datçalı hayvanseverlerden Yalçın Başeken (69) olayı kınadıklarını belirtip, “Reşadiye’de yaşanan bu olay bir hayvansever olarak beni fazlasıyla üzdü. İnsanların bu kadar gaddar oluşunu kınıyorum. Biz insanlıktan mı çıktık, anlamak mümkün değil. Hayvanlara karşı kin ve nefret duyguları mı besliyoruz, bilemiyorum” diye konuştu.

‘HAYVANLARI SEVMEYEN İNSANLARI SEVEMEZ’

Kedinin pompalı tüfekle vurulmasına tepki gösteren Emine Aybey (47) ise olayı şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Aybey, “Çok üzgünüm. Hangi vicdan bunu yapar? Şaşkınım. Benim bulunduğum bölgede de hayvanlar zehirleniyor. Zehirlenmelerine şahidim. Hayvanlarla alıp veremedikleri nedir anlamış değilim. Çok üzülüyorum. Hayvanları sevmeyen, zaten insanları da sevmez. Söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

‘YARALARIMIZI BERABER SARACAĞIZ’

Kedisi Köpük’ün acımasız bir kişi tarafından vurulmasından sonra büyük üzüntü duyan Defne Bardakçı ise evden çıkmadığını, halen olayın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. İki gündür perişan bir halde kedisinin başında nöbet tuttuğunu ifade eden Bardakçı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yazılı açıklama yaptı. Köpük’ün bugüne kadar sahiplendiği üçüncü kedisi olduğunu ifade eden Bardakçı şunları kaydetti:

“Diğerlerinin hepsini erken yaşta, anne sütü eksikliğinden kaybettim. Köpük benim ev arkadaşım, yoldaşımdı. Evime döndüğümde, beni karşılayandı. Benim için kediden çok fazlasıydı. Datça’da 6 yıldır yaşıyorum. Halkın ve belediyenin hayvanlar hakkında ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Fakat başıma gelen olay beni darmadağın etti. Bunu yapan kişileri Allah’a havale ediyorum. Benim kedim ağlarken, geceleri onlar yastığa başlarını nasıl koyuyorlar merak ediyorum? Köpük, savaşçı bir kedi ve biz bu süreci beraberce sevgimizle aşacağız. Yaralarımızı beraber saracağız.”

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