Datça’da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, jandarmanın operasyonunda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskele Mahallesi’nde C.K.K’ye ait evde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında; 190 şişede 103 litre bandrolsüz içki, 55 litre el yapımı sahte içki, 5 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
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