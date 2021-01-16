Datça’da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Pandeminin ilk aylarında bulaş riski nedeniyle kapatılan, sonrasında ise mesafeli yaklaşılan spor salonlarının yerini mobil uygulamalar almaya başladı.Vücut geliştirme antrenörü Mesut Ertüzün, “Eğitimcilerin gözetmenliği olmaksızın bilinçsiz yapılan her egzersiz, kas yırtılmalarından kalça yaralanmalarına, kimi zaman da kalıcı hasarlara neden olabilir” uyarısında bulundu.