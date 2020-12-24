Datça’da mahalle afet gönüllülerinden kanyonda kurtarma tatbikatı

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde mahalle afet gönüllüleri, kanyonda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı. Hızırşah Kanyonu’nda gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) Datça İlçe Temsilciği, olası kaza ve yaralanma olaylarına karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla yapılan eğitim tatbikatına 22 kişilik ekiple katıldı. Senaryo gereği, yürüyüş yaparken 25 metrelik yamaçtan düşerek bacağı kırılan bir dağcının kanyonda mahsur kaldığı ihbarı üzerine, harekete geçildi. Derin kanyona halatlarla inen ekipler, kısa sürede kazazedeye ulaştı. Olay yerinde kırık bacağına yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı dağcı, ekipler tarafından iple yatay geçiş kullanılarak kanyondan başarıyla çıkarıldı. MAG-AME Muğla Koordinatörü Barış Muştu, bölgede kaya tırmanışlarının sıklıkla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, olası kazalara karşı hazırlıklı olmak için eğitime önem verdiklerini söyledi. Muştu, “Afet ve acil kurtarma olaylarına karşı ekiplerin her zaman hazır durumda olmaları, tatbikatlarla mümkün oluyor. Bu nedenle, eğitimler çok önemli. Tatbikatlar sayesinde unutulan bilgiler yenilenirken, aynı zamanda uygulama yaparak tecrübe ve deneyim kazanılıyor” dedi.

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