MUĞLA’nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı belirlenip gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Emir Y., adliyeye sevk edildi.

Datça’da, aynı telefon numarası üzerinden yüzlerce değişik şahıs adına kargo paketlerinin gönderilmesinden şüphelenilmesi üzerine harekete geçen, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis, söz konusu telefonun sahibi olan Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Lisesi Bilgisayar Bölümü Üçüncü Sınıf Öğrencisi Muhammet Emir Y.’yi takibe aldı. Takibin ardından Muhammet Emir Y.’nin evine dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, şüphelinin bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemelerde ise, polisi bile şaşkına uğratan bilgilere ulaşıldı. Şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgileri ile 10 milyon kişinin MERNİS bilgileri ele geçti. Şüphelinin e-devlet başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bazı bankaların internet sayfalarını birebir kopyaladığı belirlenirken, sahte internet sayfaları üzerinde; ‘tıklayın, banka komisyonlarınızı geri alın’, “‘indirimli krediden faydalanın’, ‘Araba çekilişine katılmak için tıklayın’, ‘kredi masraflarınızı geri alın’ şeklinde uyarıları tıklayan kişilerin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirdiği belirlendi. M.E.Y., gözaltına alındı.

Ülke genelinde büyük bir dolandırıcılık olayının, Datça ayağını oluşturduğundan şüphelenilen M.E.Y. polisteki işlemlerinin ardında bugün adliyeye sevk edildi.