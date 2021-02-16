Datça’da Kargı Deresi kurtuldu, taş ocağı hafriyat döküm alanı olacak

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesindeki madencilik faaliyeti sona eren 32 bin 800 metrekarelik eski taş ocağı alanının Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat döküm sahası olarak kullanılması onaylandı. Kargı Deresi’nin atıklardan kurtulmasını çevreciler sevinçle karşıldı.

Datça ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısında bulunan Kargı Deresi’nin yatağı yıllarca hafriyat döküm sahası olarak kullanıldı. Dere yatağına kaçak dökülen atıklar nedeniyle bölgede çöp dağları oluştu.

Dere yatağındaki çöp dağlarının çözümüne yönelik çalışmalarda son aşamaya geçildi. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin’den çevrecileri sevindirecek haber geldi. Laçin, Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Datça ilçe merkezinde madencilik faaliyeti sona eren ve mülkiyeti bakanlığa ait olan İskele Mahallesi Çöplük mevkisindeki 32 bin 800 metrekarelik eski taş ocağı alanının, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin rehabiliteye hazırlık amaçlı dolgu alanı olarak kullanımına onay verdiğini açıkladı.

Datça’nın kanayan yarasına çözüm bulunduğunu söyleyen Laçin, “AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir ve Yelde Erol Gökcan’ın konuyu takipleri sonucu, Datça moloz döküm alanına kavuştu. Bu gelişmeyle birlikte, Kargı Deresi Vadisi inşaat ve moloz atıklarından kurtulmuş olacak. Tarım arazileri atıklardan zarar görmeyecek. Yeni hafriyat döküm sahası ile ilgili çalışmalarda büyük çaba gösteren Datça Kaymakamımız Mesut Çoban’a teşekkür ediyorum” dedi.

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