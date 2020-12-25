Datça’da kaçak butik otel sahibi tarafından yıkıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA) – MUĞLA’nın Datça ilçesinde, usulsüz yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilen bir butik otelin yıkımı sahibi tarafından yapıldı.

Datça’da ‘İmar Barışı’na esas olan 31 Aralık 2017 tarihinden sonraki tarihlerde yapıldığı tespit edilen binaların yıkımı sürüyor. Bu kapsamda yapı kayıt belgeleri iptal edilen kaçak binalardan Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü mevkiindeki, 8 oda, 28 yatak kapasiteli bir butik otelin yıkımı, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Datça Belediyesi ve Jandarma ekiplerinin gözetiminde sahipleri tarafından yapıldı. Otel sahibi 43 yaşındaki Mehmet Güngör, 20 yıllık hayalinin yıkıldığını söyledi.

İKİ YIL BEKLEDİ

İlçede dört yıl önce satın aldığı 1200 metrekarelik bir alanda yasalara uygun bir otel yapmak için iki yıl süreyle ilgili kurumlara başvuruda bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirten Güngör, imar planlarının zamanında tamamlanamaması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Güngör, “Bu bölge, Bakanlığın 1/25 binlik planlarında eko-turizm bölgesi olarak geçiyor. Burası apart otel, pansiyon, butik otel ve aile işletmesi kurulabilir nitelikte bir yerdir. Ancak, 1/ 5 bin ve 1/ 1000’lik imar planları belediye tarafından yapılmamıştır. 2016 yılında ihalesi yapılan ve 116 günde tamamlanması gereken iş, 3,5 yıl geçti halen ortada yok. Mesudiye’de henüz, herhangi bir imar planı yoktur. Belediye imar planlarını hazırlamadığı için bu bölge imarsızdır” dedi.

‘İMAR BARIŞINDAN SONRA İNŞAATA BAŞLADIM’

Tapusu kendisine ait bir arazide ruhsatlı bir bina yapabilmek için 1/25 binlik planlara dayanarak, 2017 yılında ilgili kamu kurumlarına dilekçe ile başvurularda bulunduğunu belirten Güngör, “Fakat herhangi bir cevap alamadım. 2018 yılı Haziran ayında imar barışının çıkmasından 2 ay sonra inşaata başladım. İmar Barışı başvuruları ve para ödeme süreleri birkaç kez uzatılınca, af tarihinin 2018 yılını da kapsayacağını düşünerek inşaatı tamamladım. Bugün Türkiye genelinde yapı kayıt belgeleri iptal edilen 3 milyon kişiden biri olarak, benim binam da yıkılıyor. Burası eşim ile benim 20 yıllık hayalimizdi. 40 yıllık birikimimizle bu işletmeyi kurduk. 2 yıldır devlete vergi veriyoruz. Personel istihdam ediyoruz. Burası bir milli servettir. 31 Aralık 2017 tarihini geçtiği için yıkılıyor. Milli servet yok edilecek. Önerim, gelsinler kontrol etsinler, beton ve donatıları kontrol edilsin. Yoldan çekme ve komşu paylarına bakılsın. Aksi halde geri dönüşü olmayan zararlara yol açılacaktır” diye konuştu.

Güngör, kendi imkanlarıyla otelin yıkımını yaparken hak arayışını sürdüreceğini söyledi.

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