Datça’da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp / Ek fotoğraflar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde hafta başından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 62 köy ve 115 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yüksekova...