Datça’da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Datça’da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp /...
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Eren-3 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonlarının Tendürek ve Lice'den sonra Ağrı Dağında başlatıldığını açıkladı. Eren-3 Ağrı Dağı operasyonunda bin 040 personel görev aldı.
Yüksekova’da kardan kapanan 177, yol açılmaya çalışıyor
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde hafta başından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 62 köy ve 115 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yüksekova...
Öğrencilere ve ailelere yarıyıl tatili tavsiyeleri; dikkat geliştirici aktiviteler yapılmalı
İSTANBUL, (DHA)- Yarıyıl tatili ile ilgili öğrenci ve velilere önerilerde bulunan Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek “Küçük yaş gruplarıyla...
Gemiden kaçırılan stajyer gemici Hamza Orhan’ın babası: Korsanlar, kahrolsun
Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)- NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemide, rehin alınan 15 personelden birisinin Ordulu Hamza Orhan (25) olduğu öğrenildi. Son...