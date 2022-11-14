Datça’da 32 göçmen kurtarıldı 

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.00 sıralarında, Datça açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, lastik bot içerisindeki 32 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)
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