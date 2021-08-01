Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem (2)

BÖLGEDE ART ARDA DEPREMLER

​Datça açıklarında dün gece 4.5 büyüklüğünde, bugün sabah saatlerinde ise 5.5 ve 4.2 , saat 11.37’de ise 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Datça’nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.14’te merkez üssü Ege Denizi olan Muğla’nın Datça ilçesinin 28.22 kilometre açığında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21.83 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Mehmet ÇİL /DATÇA(Muğla),(DHA)-

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