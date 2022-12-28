Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

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Mehmet Çil / DATÇA(Muğla),(DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de Datça’nın 211 kilometre açığında, saat 09.50’de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın Yazıköy, Cumalı, Yaka ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. 49.5 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.(DHA)

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