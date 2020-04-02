Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, Demirören Haber Ajansı’na(DHA) yaptığı yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır. Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır” bilgisini paylaştı