Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu urum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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