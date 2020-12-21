Darıca’de 30 bin kitap dijital kütüphanede

Darıca Belediyesi, kitapseverler için yeni bir uygulamaya imza attı. Herkesin istediği zaman, istediği kitabı okuyabilmesi için dijital kütüphane uygulaması başlattı. Kitapseverler cep telefonları ya da tabletlere indirdikleri uygulama sayesinde yaklaşık 30 bin kitaba ulaşabilecek. Dijital kütüphane ile kitapseverler istedikleri kitabı okuma şansı bulacak.
Projeyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Eğitim ve okuma yaşam boyu süren bir alandır. Biz de Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman diledikleri her yerde bir tıkla okumalarına katkı sağlamak amacıyla ‘Darıca Okuyor’ uygulamasıyla dijital kütüphane projemizi hayata geçirdik. Darıcalı vatandaşlarımız artık bu uygulama ile hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri zaman, diledikleri yerde kitap okuyup, bilgiye ulaşabilecek” diye konuştu.
28 KATEGORİDE YAKLAŞIK 30 BİN KİTAP
Darıca Okuyor uygulaması ile okuyucular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında yaklaşık 30 bin kitaba istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Kitapseverler ayrıca uygulama aracılığıyla kendilerine kitaplık oluşturabilecekler. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla eğitim videolarının da yer alacağı uygulamada diyetisyen ve aile danışmanlığı gibi alanlarda da eğitici ve bilgilendirici videolar yer alacak.
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