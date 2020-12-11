Darıca’da HES kodu olmayan esnaf pazara alınmayacak 

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, vatandaşları bulaş riskine karşı korumak için pazarcı esnafı ve çalışanlarına yönelik HES kodu uygulaması başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile entegre olan tabletlere yüklenen sistemle HES kodları kontrol edilirken, HES kodu olmayanlar pazara alınmayacak.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, pazarcı esnafı ve çalışanlarına yönelik başlatılan HES kodu uygulamasına katıldı. Zabıta ekipleri, Zincirlikuyu Mahallesi’ndeki pazarda denetim yaptı. Tabletlere yüklenen sistem ile pazarcı esnafı ve çalışanlarının HES kodları kontrol edildi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen pazarcı esnafı ve çalışanlarının pazara kesinlikle sokulmayacağını, virüsün bulaşmasını artıran yüksek sesle bağırma, sigara kullanımı ve çıplak elle ürün satışının yasaklandığını belirtti.

Hep birlikte kurallara uyarak başarının yakalanacağını, toplumun yüzde 10’nun dahi bu kurallara uymamasının tüm emekleri boşa çıkaracağını ifade eden Kaymakam Kara, ”Her vatandaşın, dikkatle ve özenle Covid ile ilgili alınan tedbirlere hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz. Pazardaki uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Daha evveliyatında da görevli arkadaşlarımız HES kodu uygulamasına dikkat ediyorlardı, fakat bilgisayar sistemine geçildikten sonra şu an tam donanımlı, daha eksiksiz, daha kullanışlı yapıya yeni başlanıldı” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise sadece hastane, kaymakamlık ve belediyenin mücadelesiyle salgının önüne geçilemeyeceğini, komplike bir çalışmanın yapılması gerektiğini belirterek, ”Tablet bilgisayarlara yüklediğimiz sistem İlçe Sağlık Müdürlüğü’yle entegre çalışan bir sistemdir. İlçemizdeki 7 semt pazarında 952 tane çalışan esnafın kayıtlı olduğu bir sistemle sorgulama yapılıyor. Bizim derdimiz de vatandaşı bulaş riskine karşı korumak. Bu uygulama 7 pazarda da yapılıyor. Biz de üzerimize düşeni yaparak bu sıkıntıyı inşallah Allah’ın izniyle defedeceğiz” diye konuştu.

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