Darıca Belediyesi, Eray Şamdan’a daire hediye etti

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) (DHA) – Kocaeli Darıca Belediyesi, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye adına gümüş madalya kazanan Eray Şamdan’a daire hediye etti.

Darıca Belediyesi, 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan gümüş madalya ile dönen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan’a daire hediye etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Eray kardeşimiz ile bizim manevi bir bağımız var. Biz ağabey-kardeş olduk. Eray, Darıca halkıyla özdeşleşen biri oldu. Eray şampiyon olmasa bile benim nazarımda şampiyondu. Çok düzgün ve kaliteli bir çocuk. Olimpiyatlara gitmesi bile büyük bir olaydı. Birçok arkadaşımızın burada gözyaşlarına boğulduğu duygusal anlar yaşadık. 84 milyonu, Türkiye’yi Japonya’da temsil etmesinin gururunu yaşadık. Bize muhteşem bir duygu yaşattın. Bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ederim” dedi.

Eray’ın Darıca için bir rol model olduğunu kaydeden Bıyık, “Tüm gençlerimizin Eray gibi yetişmesi için çalışıyoruz. Bunları ekiyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, bu şehrin spor takımı olmak kaydıyla, göreve geldiğimizde 2 branşı olan, şu an ise 8 branşta hizmet eden, Oğuzhan Koçak gibi sporcuları milli takıma gönderecek bir kapasiteye geldi. 55’e yakın milli sporcumuz var. 2,5 yıldır Darıca’nın çocukları ile yol yürüyoruz. Bizim Eray’larımız, bizim Atilla’larımız, bizim Oğuzhan’larımız ile yol yürüyeceğiz. Kıymetli olan da bu” diye konuştu.

Bıyık, Nenehatun Mahallesi’ndeki Deniz Yıldızları yüzme havuzu ve spor kompleksine Eray Şamdan’ın adının verilmesini talip ederek, “Eray kardeşimize 1 tane daire armağan ediyoruz. Ağalık vermekle olur derler. Biz de bizim çocuklarımıza vereceğiz. Onların önünü açacağız. Hep birlikte Türkiye’nin yarınlarına destek vereceğiz” dedi.

Eray Şamdan ise “Yaklaşık 5 yıldır olimpiyatlara çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Küçüklüğümden beri hayalim olan olimpiyatlara gitmeyi gerçekleştirdim. Olimpiyatlar bir ülkenin tanıtımını ya da reklamını yapabileceğiniz en önemli yer. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimi, elimden gelen gayreti gösterdiğimi düşünüyorum. Allah’a şükürler olsun gümüş madalya kazandım. Muzaffer başkan bize çok samimi yaklaşıyor. Kendisi ile ağabey-kardeş ilişkimiz var. Kendimi Darıca’ya ait olduğumu hissediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için meclis üyelerimize ve tüm Darıca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından belediye başkanı Muzaffer Bıyık ve meclis üyeleri, Eray Şamdan’a, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Emek Mahallesi’nde yapılan konutlardan birinin temsili tapusunu verdi.

(FOTOĞRAFLI)

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