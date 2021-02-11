Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Ramazan Ö., husumetlisi Burak B.’yi çıkan tartışmada tabancayla yaraladı. Saldırganın, Burak B.’yi daha önce de sopayla darp edip ağır yaraladığı belirtildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Barış B. ve Ramazan Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan Ö., tabancayla Barış B.’yi göğsünden vurup, kaçtı. Yaralanan Barış B. özel araçla bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ramazan Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ramazan Ö., geçen yıl 20 Aralık’ta Barış B.’yi ilçeye bağlı Köseler Mahallesi’nde sopa ve baltayla saldırıp dart ettiği belirtildi. Ağır yaralanan Barış B., tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

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