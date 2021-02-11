Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Ramazan Ö., husumetlisi Burak B.’yi çıkan tartışmada tabancayla yaraladı. Saldırganın, Burak B.’yi daha önce de sopayla darp edip ağır yaraladığı belirtildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Barış B. ve Ramazan Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan Ö., tabancayla Barış B.’yi göğsünden vurup, kaçtı. Yaralanan Barış B. özel araçla bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ramazan Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.
Ramazan Ö., geçen yıl 20 Aralık’ta Barış B.’yi ilçeye bağlı Köseler Mahallesi’nde sopa ve baltayla saldırıp dart ettiği belirtildi. Ağır yaralanan Barış B., tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de yapılan uyuşturucu denetimlerinde 12 kişi gözaltına alınırken, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele…
Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmet binasının açılışı için geri sayım başlarken,…
Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada…
İlkay DİKİCİ-Mertcan ÖZTÜRK- Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de 14 katlı binanın 6. katında doğal gaz…
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan 71 yaşındaki Mahmut Arı…
LİMANA YANAŞTIRILDI, YANGINA KARADAN İTFAİYE MÜDAHALESİ BAŞLADI ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan 193 metre…