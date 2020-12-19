Darbeden sevgilisinden kaçıp sığındığı eski eşinin alıkoyduğu kadını polisler kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ’de, birlikte yaşadığı erkek arkadaşından şiddet görünce sığındığı eski eşi tarafından oto tamirhanesinde 24 saat alıkoyulan Raziye Saruhan (42), polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İddiaya göre Raziye Saruhan, birlikte yaşadığı Ramazan Y. tarafından şiddete uğradı. Darbedilen Saruhan, eski eşi Mehmet K.’ya sığındı. Yine iddiaya göre Mehmet K., kendisine sığınan eski eşini Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki oto tamir dükkanında alıkoydu. Saruhan, kapısı kilitlenip, kepengi indirilen iş yerinde tek başına 24 saat geçirdi. Telefonunun şarjı biten Saruhan, uzun süre kimseye haber veremedi. Daha sonra iş yerinde bulduğu cihazla telefonunu şarj etmeyi başaran Saruhan, dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi kırarak, iş yerinin kepengini açtı. Alıkoyulduğu iş yerinden saat 23.30’da kurtarılan Saruhan, polis merkezine götürüldü.

Mehmet K. aranırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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