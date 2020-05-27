Avrupa’nın bir çok ülkesinin aksine korona salgınına karşı başarılı bir mücadele verdi Danimarka.

Ajansların geçtiği haberlere göre, ülkede salgından şimdiye kadar 561 kişi öldü. Son 3 günde ise ölen yok. Hastanede halen tedavi görenlerin sayısı ise 118.

Sağlık İdaresi yetkilileri, hastalığı nasıl kontrol altına aldıklarına ilişkin şu açıklamayı yapmışlar:

“Test yapmaya çok önem veriyoruz.

Herhangi bir belirti göstersin göstermesin herkese ulaşıp test yapmaya çalışıyoruz.

Şimdiye kadar 442 bin test yaptık.

Bu her 13 kişiden birine test yaptığımız anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde de testleri durdurmayacak, yaygın biçimde sürdüreceğiz.

Test yaptırmak için hastane ortamına girmekten çekinenlere de bir kolaylık sağladık. Hastane otoparkına gelenlere arabalarından inmeden test yapıyoruz.”

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Danimarka örneğinden çıkarılacak dersler var.

“Efendim, orası 6 milyon nüfuslu bir ülke. Vaka ve ölüm sayılarının düşük olması normal” demeden test uygulanan kişi sayısını artırmak zorundayız.

Danimarka her 13 kişiden birine test yapmış.

Biz ise henüz 40 kişiden birine bile test yapamadık.

Bir ara günlük test sayımız 40 binin üzerine çıkmıştı. Ancak dün (26 Mayıs) bu sayı 19 bin 853’e kadar düştü.

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Evet, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak önemli.

Ama testlerle virüs bulaşan kişileri tespit edip tedavi altına almanın da çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.