Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik olarak sentetik mensucat, paslanmaz çelikten borular ve polistiren ürünlerinde uygulanan mevcut dampinge karşı önlemlerin süresini 5 yıl daha uzattı.

Ticaret Bakanlığı'nın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğlere göre, sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat, paslanmaz çelikten borular ve polistiren ürünlerinde mevcut dampinge karşı önlemler 5 yıl daha yürürlükte kalacak.

Zararın Devam Etme Riski Nedeniyle Önlemler Uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin kaldırılması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğu ifade edildi. Bu gerekçeyle başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmalarının tamamlanmasının ardından, önlemlerin 5 yıl daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Dampingli İthalata Karşı 129 Aktif Önlem Bulunuyor

Bakanlık açıklamasında, dampingli ithalatla mücadele kapsamında bugüne kadar yerli üreticilerin korunduğuna dikkat çekilerek şu bilgiler verildi:

“Uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda, yerli üretim dampingli ve sübvansiyonlu ürün ithalatına karşı korunmaktadır. Şu an itibarıyla 129 adet dampinge ve sübvansiyona karşı aktif önlemimiz bulunuyor. Ayrıca, 10 üründe 21 nihai gözden geçirme ve 12 üründe 26 yeni damping soruşturması da devam etmektedir.”

Ticaret Bakanlığı, adil olmayan ticari uygulamalara karşı yerli sanayiyi desteklemeyi, üretim ve istihdamı koruma hedefiyle ithalat politikalarını etkin şekilde sürdürmeyi sürdüreceğini vurguladı.