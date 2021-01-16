Dalgıçlar, akvaryum sakinlerini elle besliyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Akvaryum’da, dalgıçlar günde üç kez köpek balıkları başta olmak üzere, diğer türleri elle besliyor. Besleme anları, turistler tarafından ilgiyle izleniyor.

Antalya’da, 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliği ile dünyanın en büyük tünel akvaryumunu bünyesinde bulunduran Antalya Akvaryum, ziyaretçilerine birbirinden farklı şovlar sunuyor. 1500 metrekare alana sahip, iç ortam sıcaklığı dört mevsim eksi 5 derece olan Kar Dünyası ve Buz Müzesi ile dünyanın en zehirli canlılarının bulunduğu WildPark’ın yanı sıra, 40 tematik akvaryumun bulunduğu komplekste en dikkat çeken ve ilgi gören anlar ise dalgıçların köpek balıklarını beslediği anlar. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, her gün saat 12.00’de köpek balıklarının beslenmesine tanıklık ediyor.

TURİSTLER İLGİYLE İZLİYOR

Onlarca köpek balığının arasına dalan dalgıçlar, özel eldivenleriyle köpek balıklarını elleriyle besliyor. Dalgıçlar, yem kovasından çıkardıkları balık ve kalamar parçalarını onlarca köpek balığı ve vatoza veriyor. Köpek balıklarının dalgıcın elinden balık parçalarını aldığı anlar ise heyecanla izleniyor. Günde üç kez beslenen köpek balıklarına, beslenme saatlerinde diğer deniz canlıları da eşlik ediyor. Seyir bölgesinden besleme anını izleyen turistler cep telefonlarıyla bu anları görüntülüyor.

YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI

Akvaryum Yaşam Destek Müdürü Çağlar Altınpınar, köpek balığı gibi büyük ve yırtıcı balıkları günde en az üç kez beslediklerini kaydetti. Diğer ufak türlerin günde bir beslenme zamanı olduğunu anlatan Altınpınar, “Köpek balıkları her öğünde hemen hemen 5 kilo uskumru ve kalamar tüketiyor. Akvaryumda 10 binin üzerinde deniz canlısı yaşıyor. Bu canlıların yaşamını sürdürebilmesi için düzenli beslenmeleri gerekli. Aylık 1,5 tona yakın yem tüketimimiz var” dedi.

Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık ise pandemi nedeniyle internet üzerinden eğitim gören çocuklar ve beraberindeki üç yetişkin için yüzde 50 indirim kampanyası yaparak sömestr hediyesi vereceklerini belirtip, “Çocuklar köpek balıklarının beslenmesini yakından görsün istiyoruz” diye konuştu.

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