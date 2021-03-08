Dalgıç kadınların su altındaki kutlaması böyle görüntülendi 

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)- ‘DERİNLERE Saygı Dalış Topluluğu’ üyeleri ve dünya rekortmeni serbest dalış milli sporcusu Bilge Çingigiray 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 metre derinlikte bir kutlama gerçekleştirdi. Denizin altındaki kutlama su altı kamerasına böyle yansıdı.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri ve dünya rekortmeni serbest dalış milli sporcusu Bilge Çingigiray 6 Mart sabahı Maltepe Sahili’ne geldi. Dalgıçlar daha sonra denizin yaklaşık 6 metre derinliğe inerek ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ ve ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun’ pankartları açtı. Dalgıçlar daha sonra su yüzeyine çıkarak meşale yaktı. Öte yandan kutlama su altı kameralarıyla da görüntülendi.



Bilge Çingigiray, ‘Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü anmak için arkadaşlarla beraber özel bir dalış yaptık. 10 derece suda bizim için çok büyük bir maceraydı. Kadın ve Erkek dalgıçlarla hep beraber bugün özel gün için daldık.” dedi. Üniversite öğrencisi Yeşim Ayar, “Kadının yerinin sadece belirlenen kılıflar dışında olduğunu Kadının sadece yeri sadece su altı olsun, su üstü olsun, laboratuvalar olsun. Her yerde olduğunu gösterebilmek için böyle organizasyona katılarak mutlu oldum” ifadelerini kullandı.



Denizdeki kadınlara İstanbul Kadın Motosikletçiler Grubu üyeleri karadan kutlamaya katıldı. Grup üyesi bir kadın ‘8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamak amaçlı toplanmış durumdayız. Dalgıç kadınlarla beraber denizde gösterimizi sağladık. Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlarım.” dedi.

