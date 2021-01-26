‘Dalgakıran’ uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli daha adliyede

Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği ‘Dalgakıran’ adı verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden bugün de 20’si adliyeye sevk edildi. Aynı operasyonda dün adliyeye çıkarılan 25 şüpheli tutuklanmıştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ve Manavgat’ta izini sürdükleri 56 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekiplerin daha önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.E., S.Ş., N.V. ve E.Ç., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanırken, jandarma ekipleri adresleri tespit edilen diğer şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. ‘Dalgakıran’ adı verilen operasyon kapsamında Alanya’da 23, Manavgat’ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste geçen cumartesi sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Peyderpey devam ettirilen baskınlarda bugüne kadar toplam 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KALAN 20 ŞÜPHELİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 25’i Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’nda 3 gün süren işlemlerinin ardından dün geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. 25 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 20 şüpheli ise bugün karakoldaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 7 kişinin daha arandığı öğrenildi.

UYUŞTURUCUYU CERRAHİ MASKE İÇİNDE SAKLADILAR

Öte yandan jandarma komando timinin destek verdiği, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda uyuşturucunun gizlenmesi için seçilen farklı yöntemler de dikkati çekti. Bir eve yapılan baskında şüphelilerden birinin yatağındaki siyah renkli cerrahi maskeye uyuşturucunun gizlendiği görüldü. Yatak bazalarının altında ve çekmecelerden paketlere sarılı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda sigara paketinin içerisine uyuşturucu maddenin gizlendiği tespit edildi. Operasyon düzenlenen evler dron ile havadan izlenirken, şüphelilerden birinin çatı katındaki ardiye olarak kullandığı depoda kolilerin arasında gizlenirken, başka bir şüphelinin ise baskın anında kurtulmak için çıktığı yangın merdiveninde gözaltına alındığı dikkati çekti.

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