Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraf

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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, sanayi sitesinde bekçilik yapan Mahmut Suna (34), dün sokak kısıtlamasında alanı gezdiği için uyardığı Mehmet (27) ile Halil Balıkan (30) kardeşleri bugün aralarında...
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Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı
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