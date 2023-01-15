Dakar Rallisi’nde şampiyon 5’inci kez Nasser Al Attiyah

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İSTANBUL, (DHA)

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde son etap bugün tamamlandı. İlk günden beri en az hata yapan isim olarak öne çıkan Red Bull sporcusu Nasser Al Attiyah, 2023 Dakar Ralli şampiyonu oldu. Dakar Ralli efsanesi Nasser Al Attiyah bu galibiyetiyle 5. Dakar Ralli zaferini elde etmiş oldu.

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi bugün yapılan 14’üncü etapla son buldu. Geçen senenin şampiyonu Nasser Al Attiyah, iki hafta boyunca neredeyse hiç hata yapmayarak harika bir performans ortaya koydu. En yakın takipçisi Sebastien Loeb üst üste 6 yarış galibiyeti kazansa da en iyi süreyi yakalayan Nasser Al Attiyah’ı geçemedi. 14’üncü etabın sonunda da hata yapmayan Red Bull sporcusu Nasser Al Attiyah 5’inci kez Dakar Ralli şampiyonu olmayı başardı.

“BU ZAFER KOLAY GELMEDİ”

Şampiyon Al Attiyah etap sonrasında, “Tekrardan Dakar Ralli’yi kazandığım için ve son Dakar Ralli şampiyonu unvanını elimde tuttuğum için gerçekten çok mutluyum. Söylemem gerekiyor ki bu sene Dakar Ralli çok zorlayıcıydı. Etaplar gerçekten çok zordu. Hava şartları herkesi zorladı. Mathieu’a, takım arkadaşlarıma ve beni her zaman destekleyen insanlara teşekkür ediyorum. Bu zafer sadece benim için değil tüm ekibim ve bizi destekleyen herkes için. Bu zaferi elde etmek gerçekten de hiç kolay olmadı” yorumunu yaptı.

İlk günden itibaren liderlik yarışının devam ettiği motosiklet kategorisinde ise etabın sonunda takım arkadaşı Price ile arasına 55 saniye koymayı başaran Red Bull sporcusu Kevin Benavides, 2023 Dakar Ralli şampiyonluğunu ilan etti. Benavides, bu galibiyetiyle ikinci kez Dakar Ralli kazanmış oldu. Öte yandan geçen senenin SSV şampiyonu Red Bull sporcusu Austin Jones, 2023 Dakar Ralli’de hafif prototip klasmanında şampiyon olmayı başardı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Yarışdan detaylar

(FOTOĞRAFLI)