DAK-SAR denizde arama kurtarma tatbikatı yaptı

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)-DENİZDE gönüllü arama kurtarma faaliyetleri yürüten DAK-SAR, Fenerbahçe Burnu açıklarında gece denizde arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Denizciler Dayanışma Derneği tarafından 2001 yılında kurulan ve denizde gönüllü arama kurtarma faaliyetleri yürüten Denizde Arama Kurtarma – Search And Rescue (DAK-SAR), gece saatlerinde Kadıköy Fenerbahçe Burnu ile 2 mil genel güneyi arasında “Varol Atalay 2022/1 Gece Eğitimi”‘ni gerçekleştirdi. 3 DAK-SAR botu ve 32 gönüllünün katıldığı tatbikata Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi botları da eşlik etti.

Tatbikatta senaryo gereği telsiz anonsundan, arıza yaptığını ve su almaya başladığını bildiren tekne için, DAK-SAR ekipleri hızla harekete geçti. Botlarla teknenin bulunduğu bölgeye giden ekipler, denize düşen kişiyi kurtardı. Yardım bekleyen tekneden işaret fişeği ve meşale yakıldı. Açılan can salıyla teknede bulunanlar kurtarıldı. Tatbikat sonunda DAK-SAR botları, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri geçit töreni yaptı.

DAK-SAR Denizciler Dayanışma Derneği Başkanı Murat Kaya, “Şu anda Denizler Dayanışma Derneği, Denizler Arama Kurtarma Organı, DAK-SAR’ın gönüllüleriyle bir gece tatbikat yapıyoruz. Gece tatbikatları önemlidir. Özellikle yeni dönem arkadaşların gece şartlarında denizde operasyon yapabilecek kabiliyete eriştirmemiz lazımdır. Onun için bu yapılıyor. Şu ana kadar önce yardım isteyen bir teknenin yardımına gidildi. O tekneden denize düştüğü varsayılan manken gecenin karanlığında bulundu ve alındı. Ondan sonra tekne görüldüğü gibi işaret fişeği attı. İşaret fişeğini attıktan sonra bulunduğu yere intikal edildi. Bu arada otomatik can salı açılacak. Onu bekliyoruz. Daha sonra da arızalı tekneyi yedeğe alacağız ve marinaya doğru döneceğiz, eğitim bitecek. Şu anda 32 kişi tatbikatta. DAK-SAR’dan 3 bot var. Bir de bulunduğumuz tekne var, sizlerle beraber bulunduğumuz. Ayrıca bize nezaret eden Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arkadaşlarımız var. DAK-SAR yaklaşık 21 yıl içinde 3.800 olaya gitmiştir. Bu olaylarda vahim olanların da 581 vatandaşımızı kurtarmıştır. Yani can kaybı tehlikesi olan. Son icraatımız, benim de içinde bulunduğum botla, bir anneyle 2 çocuğu yelkenliden kurtardık. Tehlikedeki bir yelkenliden. Sonra da yelkenliyi karaya getirdik. İyi oldu. İyi bir görevdi” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



